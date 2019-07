Il Brescia ha trovato il suo nuovo rinforzo per l’attacco in vista della prossima stagione: si tratta di Florian Ayè

Come riportato da Gianluca Di Marzio, in questi minuti sarebbero in corso al Brescia le visite mediche per Florian Ayè.

Il club neo promosso in Serie A ha così trovato il suo nuovo rinforzo per l’attacco. Il centravanti arriva dalla Francia e precisamente dal Clermont Foot per una cifra pari a 2 milioni di euro. Nell’ultimo campionato di Ligue 2 ha trovato 18 gol in 38 presenze.