Brescia, Gastaldello verso la permanenza: incontro con Cellino

Il Brescia potrebbe confermare Daniele Gastadello. Incontro nelle ultime ore con la dirigenza: in arrivo il rinnovo

Daniele Gastaldello, difensore del Brescia, potrebbe rimanere anche in Serie A. Sembrava vicino il divorzio ma, secondo Brescia Oggi, è andato in scena un incontro con il presidente Cellino per parlare del rinnovo.

Un altro anno di contratto in attesa, un domani, di assumere un ruolo diverso, non più in campo, ma da scrivania. Gastaldello, elemento prezioso nello spogliatoio e anche in campo, potrebbe rimanere al Brescia per un’altra stagione.