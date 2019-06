Brescia, Giuffredi: «Per colpa di Cellino Donnarumma, Ndoj e Martella andranno via»

L’agente di Donnarumma, Ndoj e Martella, Mario Giuffredi, ha assicurato che i tre giocatori lasceranno Brescia per colpa di Cellino

Terremoto in casa Brescia. Alfredo Donnarumma, Emanuele Ndoj, Bruno Martella, tre protagonisti della scalata del Brescia sono con la valigia in mano. Il motivo? Il presidente della società, Cellino.

La rottura è ufficiale, annunciata dall’agente dei giocatori Mario Giuffredi che è in rotta con il presidente biancoazzurra: «Se non cambiano le cose, i miei assistiti lasceranno il Brescia. Hanno già detto di essere pronti a farlo. Anche se per il rapporto che li lega al Brescia, ai colori, alla maglia e alla città, non vorrebbero mai farlo. Hanno il cuore spezzato. Ma non c’è altra scelta»