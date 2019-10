Brescia, grave infortunio per Dessena: il centrocampista esce in lacrime

Dessena esce dal campo in lacrime dopo un brutto infortunio contro la Fiorentina: distorsione della caviglia per il centrocampista del Brescia

Grave infortunio per Daniele Dessena durante il posticipo dell’ottava giornata di Serie A contro la Fiorentina. Il centrocampista del Brescia è uscito dal campo in lacrime, accompagnato dall’applauso del Rigamonti.

Non c’è pace per Dessena, spesso vittima di brutti infortuni, che ha rimediato una distorsione alla caviglia in seguito a un contrasto di gioco con Erick Pulgar.