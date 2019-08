Brescia, i convocati di Corini per il debutto in Coppa Italia

Aspettando Balotelli, ecco la lista dei convocati da Corini per il debutto stagionale contro il Perugia al Curi, in Coppa Italia

In attesa dell’annuncio ufficiale di Mario Balotelli, ecco la lista dei 19 convocati da Corini per il terzo turno di Coppa Italia contro il Perugia al Curi (per l’inversione di campo). Presenti i nuovi Joronen, Chancellor, Magnani, Zmrhal e Ayè. Poche alternative davanti per Corini che puó contare solo su tre attaccanti di ruolo.

Portieri: Joronen, Alfonso.

Difensori: Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Magnani, Martella, Mateju, Curcio.

Centrocampisti: Tonali, Viviani, Bisoli, Spalek, Tremolada, Zmrhal, Morosini.

Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé