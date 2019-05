Brescia, inizio col botto: idea Keisuke Honda

Il Brescia pensa a Keisuke Honda. Il giapponese ex Milan potrebbe tornare a giocare in Italia nelle prossime settimane

Il Brescia starebbe pensando all’ex Milan Keisuke Honda per rinforzare la formazione di Eugenio Corini. Secondo Brescia Oggi, il trequartista giapponese, in scadenza di contratto con il Melbourne, potrebbe tornare in Italia.

«Cerco una nuova sfida» ha detto nei giorni scorsi. Il giocatore conosce già la Serie A avendo giocato nel Milan dal 2014 al 2017 e potrebbe rivelarsi un affare importante per il Brescia, dal punto di vista tecnico e commerciale.