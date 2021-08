Brescia, Inzaghi: «Sono sempre più felice della rosa, complimenti a Cellino»

Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro la Ternana di Lucarelli

Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro la Ternana di Lucarelli.

«Avremo certamente Leris e Bertagnoli, mentre Cavion ci sarà alla prossima e Karacic è in dubbio per un problemino al polpaccio. Chi ci sarà darà il massimo perché siamo il Brescia e non possiamo non andare a giocarcela contro tutti. Sono sempre più felice della rosa e voglio fare i complimenti al presidente Cellino che ha fatto degli sforzi importanti e toccato le corde giuste anche con Palacio. Olzer? Sta bene, potrà darci una mano perché ha qualità, ma non bisogna mettergli troppa pressione. – continua Inzaghi come riporta il sito del club lombardo – Contro la Ternana sarà una partita difficile, ma io sono sempre dell’idea che dobbiamo pensare a noi stessi perché se il Brescia fa il Brescia non ci saranno problemi. Mi aspetto una partita da squadra vera. Donnarumma? Alfredo è un giocatore che in Serie B, ma non possiamo temere un giocatore. I ragazzi mi rendono orgoglioso di essere qui per voglia ed intensità. Rispettiamo la Ternana e la sua rosa, ma siamo il Brescia e siamo forti. Ringrazio i tifosi e la società».