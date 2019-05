Brescia, festa promozione macchiata da un antipatico coro… – VIDEO

Il calciatore del Brescia Leonardo Morosini intona un coro contro le formazioni del sud, macchiando la festa promozione delle Rondinelle

L’entusiasmo del Brescia per il ritorno in Serie A dopo otto anni è stato travolgente. Sia in città che sul campo, giocatori e tifosi hanno manifestato tutta la loro felicità per la promozione conquistata con due giornate d’anticipo. Festa, tuttavia, macchiata da un coro contro le formazioni meridionali. Succede tutto a fine partita, ai piedi della curva che ospita il tifo di casa.

Megafono alla mano, i calciatori bresciani chiamano i canti dei loro tifosi, fino a che il microfono non passa in mano a Ernesto Torregrossa, uomo simbolo della promozione bianacazzurra. L’attaccante suggerisce al pubblico un coro dicendo: «La nostra preferita, quella preferita di tutte». Nel frattempo Leonardo Morosini, strappa il megafono al compagno e invita il pubblico a saltare al grido di “Terùn, terùn”. Un chiaro riferimento dal tono goliardico ma di dubbio gusto al Lecce, secondo alle spalle dei lombardi, e al Palermo, terzo in classifica che fino all’ultimo hanno provato a contendere lo scettro di regina di Serie B al Brescia.