Brescia, Tonali: «Balotelli talento sprecato? No, ha giocato in grandi squadre»

Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Sportweek: queste le parole del classe 2000

«Balotelli? Se penso che è un talento sprecato? No, lo guardo e mi fermo a:“Che talento”. In allenamento fa cose che riescono a pochissimi. Perché “sprecato”? Ha giocato in grandi squadre, ha segnato tantissimi gol, ha vinto»

PREDESTINATO – «La sicurezza non c’è mai, ho realizzato neanche la metà di ciò che ho in mente, però mi sento abbastanza forte da farcela. Sono sulla buona strada».