Possibile una nuova avventura italiano per Emiliano Viviano. Anche il Brescia ha chiesto informazioni per il portiere

Il Brescia potrebbe bussare alle porte dello Sporting Lisbona. Il club di Cellino cerca un nuovo estremo difensore e pensa a Emiliano Viviano, portiere ex Spal.

Il club estense ha deciso di non riscattarlo e sulle sue tracce ci sono la Fiorentina e il Parma nel caso in cui non dovesse tornare Sepe. Anche il Brescia, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe sulle tracce del portiere.