Roberto De Zerbi è pronto a esordire sulla panchina del Brighton, il battesimo di Premier sarà nel teatro di Anfield

Roberto De Zerbi è pronto a esordire sulla panchina del Brighton, il battesimo di Premier sarà nel teatro di Anfield.

Non poteva partire meglio l’avventura inglese per l’ex tecnico del Sassuolo. La prima contro il Liverpool di Klopp per presentarsi al meglio ai suoi nuovi tifosi.