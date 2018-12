Continua la saga natalizia nerazzurra degli #Interpresents: protagonista con un video stavolta Marcelo Brozovic e la fragranza liberamente ispirata alle sue formidabili “gesta”…

Se c’è qualcuno che non si è di certo risparmiato in vista di questo Natale, quello è sicuramente l’ufficio stampa dell’Inter con il suo reparto media e marketing. Dopo aver lanciato il primo video con protagonista l’allenatore Luciano Spalletti intento a cercare regali in vista delle festività per i propri tifosi, nelle ultime ore gli account social nerazzurri hanno sganciato vere e proprie pepite video e ripetizione: nell’ultima di queste, con protagonista l’esterno croato Marcelo Brozovic, sembrano essersi davvero superati. #Interpresents (tradotto, “i regali dell’Inter“) ha lanciato L’Eau de Crocodile, il profumo ispirato alla gesta di Brozo.

Il riferimento è ovviamente alla famosa “mossa del coccodrillo” (quando si era lanciato in orizzontale al di sotto della barriera) inventata da Brozovic contro il Barcellona qualche tempo fa e che aveva mandato in delirio social e tifosi. Nel video non a caso si dice (in lingua francese, per rimanere in tema profumistico): «Il coccodrillo è un predatore incontrastato: si mimetizza, è imprevedibile e spietato, si muove nel silenzio e ti sorprende all’improvviso. L’acqua è il suo elemento». A fare da contorno Brozovic – ovviamente – stesso su un lettino e intento a improfumare l’aria con la fragranza “par Marcelo”. Sul sito dell’Inter (QUI) il resto.