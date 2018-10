Patto Brozovic-Spalletti per vincere il primo derby

Marcelo Brozovic è tornato anzitempo dalla Croazia. Il centrocampista vuole rimettersi in forma per il derby

Niente Croazia per Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell’Inter non è sceso in campo con la Spal per un leggero fastidio muscolare ed è rientrato anzitempo dalla Croazia. Spalletti e il centrocampista, insieme allo staff medico, hanno stilato insieme un piano per il pieno recupero del calciatore, fondamentale nello scacchiere tattico di Lucianone. Il tecnico vuole fare affidamento sul centrocampista ‘epico’ nel derby con il Milan e poi con il Barcellona e approfitterà delle due settimane di sosta per tirarlo a lucido.

Una sorta di patto tra Brozo e Spalletti nella speranza nerazzurra di vincere il prossimo derby. Sarebbe la prima vittoria per Epic che non ha mai vinto un derby da protagonista, pareggiando 2 volte e perdendo in altre due occasioni. Brozovic sarà fondamentale per l’Inter perché dai dati emerge una differenza sostanziale tra l’Inter con Epic e l’Inter senza Epic. Con Marcelo in campo la formazione nerazzurra fa più possesso palla e va maggiormente al tiro in porta. Brozo non ha giocato contro Cagliari e Spal e l’Inter ha incontrato non poche difficoltà. Spalletti vuole il suo centrocampista al massimo contro il Milan e il Barcellona, due sfide da non fallire.