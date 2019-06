Brugman, uomo-mercato in Serie B: duello Bari-Benevento. La situazione

Calciomercato Serie B, duello tra Bari e Benevento per l’uruguaiano Gaston Brugman del Pescara: ecco la situazione

Gaston Brugman Duarte è uomo mercato in Serie B. Il centrocampista uruguagio classe 1992 è richiesto da Bari e Benevento. Il Pescara fa resistenza. L’ex Palermo potrebbe diventare il colpo-bomba di questa sessione di calciomercato in cadetteria. Un centrocampista dotato di fantasia, tecnica e buona visione di gioco che in passato è stato cercato anche da Cagliari e Atalanta.

Nell’ultima stagione, Brugman è stato titolare 31 volte con il Pescara di Zauri siglando 4 reti e servendo 7 assist. L’uruguagio con origini italiane può giocare da mediano e trequartista. La sua flessibilità lo rende appetibile sul mercato. Secondo Gazzetta dello Sport, il Bari avrebbe presentato un offerta monstre al Pescara. Intanto La Strega rimane alla finestra.