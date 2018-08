Bruno Alves, l’amico rivale di CR7: «Farà 30 gol ma dopo Parma-Juve. Con lui parliamo di cibo»

Bruno Alves, difensore del Parma, ha parlato della sua amicizia con Cristiano Ronaldo e della sfida contro la Juventus

Bruno Alves e Cristiano Ronaldo rivali solo sul campo! Il difensore portoghese è un grande amico del calciatore della Juventus: alla prima cena a Torino con il presidente Agnelli era seduto accanto a CR7, durante la conferenza di presentazione era in sala stampa e in vacanza dopo l’Europeo vinto c’era…sì, sempre lui! «Siamo da 11 anni in Nazionale e mi fa piacere che mi consideri un amico: lui non permette a molti di entrare nella sua cerchia. È una persona divertente. Scherza, ride, a volte siamo per strada e lui trova i sosia dei calciatori tra la gente».

Ma quanti gol farà CR7 in Italia? Bruno Alves non ha dubbi: «Trenta più o meno, come sempre. Magari dalla quarta giornata in poi… Per me è il miglior giocatore della storia. Certo, non posso parlare di Pelé e Maradona, ma lui di sicuro è il più completo. Segna in tutti i modi». Il difensore del Parma, rivale sabato sera al Tardini, ha rivelato di sentire spesso CR7 ma i due non parlano di calcio bensì di cibo: «Nel calcio conta lo stile di vita, che cosa mangi e quando mangi. Chi fa una scoperta scrive all’altro. L’ultimo suggerimento di Cristiano? Una bevanda con curcuma, zenzero e limone: è antinfiammatoria».