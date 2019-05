Il Manchester City piazza il primo colpo. Accordo per Bruno Fernandes: sorride anche la Sampdoria di Ferrero

Bruno Fernandes è il centrocampista più prolifico della storia. Il calciatore ex Sampdoria e Udinese ha realizzato 31 gol e 17 assist in 50 presenze fra campionato e coppe, nessuno prima d’ora aveva avuto numeri simili. Le sue grandi prestazioni con lo Sporting Lisbona non sono passate inosservate. La Juve si era interessata ma Bruno si trasferirà al Manchester City.

Pep Guardiola è pronto a ingaggiarlo. Secondo Sky Sport Uk, il City sta per chiudere l’affare per 55 milioni di euro. La Sampdoria ha ceduto Bruno Fernandes allo Sporting CP nell’estate del 2017 per 8,5 milioni più 500mila di bonus. I doriani hanno inserito anche una clausola che prevede il 10% sulla futura rivendita: la Samp incasserà altri 5,5 milioni di euro.