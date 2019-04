Bruno Longhi svela: «Cambio modulo imposto dall’alto a Gattuso»

Il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sul calo del Milan e ha svelato un retroscena sulla scelta di Gattuso di cambiare modulo

Rivelazione di Bruno Longhi, noto giornalista. Il collega ha parlato a RMC Sport nel corso della trasmissione Maracanà, dicendo la sua sul momento del Milan che ieri ha strappato solo un punto dal confronto con l’Udinese, rischiando anche di perdere. Il giornalista ha parlato di calo fisico nel Milan ma ha svelato anche un retroscena sulla scelta di Gattuso di abbandonare il 4-3-3 per passare al 4-3-1-2.

Queste le parole di Longhi sul Milan: «Io vedo un problema fisico: quando c’è il gap atletico, la squadra rossonera va in difficoltà. Non mancano poi i problemi dal punto di vista del gioco: se Gattuso ha cambiato modulo, evidentemente ci sono state pressioni dall’alto. Il Milan è più debole fisicamente di molte squadre, parlo di possanza e non di condizione attuale».