Buffon approva: «La linea verde in Nazionale sta dando grandi risultati»

Intervistato da Sky Sport, Gianluigi Buffon ha parlato anche di Nazionale e del lavoro fin qui fatto da Mancini

A margine del suo intervento al Festival di Trento, Gianluigi Buffon ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport della Nazionale italiana. Queste le sue parole.

ITALIA – «Futuro roseo per la Nazionale? Anche verde. Viste le ultime apparizioni il verde è anche un bel colore seppur ci rappresenti poco ma in questa occasione penso sia giustificata perchè la linea verde sposata dal mister e della Federazione sta dando dei grandissimi risultati».

VIERI – «Ha detto che sono ancora giovane? Ringrazio Bobone ma penso abbia poca memoria perchè non si ricorda cos’era lui. Quando sento parlare di grandi attaccanti del passato di lui ne parlano poco ma forse in Italia non abbiamo una grandissima memoria. Era qualcosa di portentoso, lo ringrazio e lui sta sul mio stesso piano».

GIOVANI DELLA NAZIONALE – «Il ct sta lavorando benissimo su dei ragazzi che hanno un grandissimo talento e in questo momento hanno anche la convinzione di poterlo mostrare. Questo è un grandissimo merito a tutti loro»