Buffon e Balotelli, finale di campionato amaro: papera ed espulsione – VIDEO

Finale di campionato amarissimo per Gigi Buffon e Mario Balotelli: il portiere fa una papera mentre l’attaccante viene espulso

Balotelli saluta con cartellino rosso (diretto). Buffon e Verratti perdono malamente a Reims (3-1). Insomma, è un’ultima giornata da dimenticare per gli italiani di Ligue1. I campioni di Francia vengono battuti dal Reims a causa errori della difesa e di Buffon, non esemplare, nonostante un paio di interventi iniziali.

Poco meglio per Balotelli. Entrato in campo nella ripresa, l’italiano si è fatto espellere dopo mezzora di gioco (43′ s.t.) per un’entrata inutile su un avversario a centrocampo.