Buffon-Juve, Ciccio Graziani attacca: «Ad una certa età ti devi fermare»

Ciccio Graziani ha commentato duramente il possibile ritorno di Gigi Buffon alla Juve: ecco le sue parole

Ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani, ex calciatore del Toro, ha commentato il possibile ritorno di Gigi Buffon alla Juve.

Ecco le sue dure parole sul tema: «Non lo riprendono per fare il leader dello spogliatoio, per quello c’è l’allenatore. Non ho capito perché è andato via l’anno scorso senza fare il dirigente per poi tornare ora a fare il secondo. Quando arrivi a una certa età ti devi fermare, anche perché fare il secondo significa stare in panchina, allenarsi con continuità per non giocare non è da lui».