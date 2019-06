Buffon Juve, il retroscena sul grande ritorno: spunta un curioso aneddoto sull’operazione che riporterebbe il portiere in bianconero

Gigi Buffon è in procinto di tornare alla Juventus, dopo un anno lontano dall’Italia, passato tra le fila del Paris Saint Germain. Un’operazione che ha sorpreso e sbalordito tutti.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe stato proprio il portierone azzurro a fare la prima mossa per tornare alla Juventus: chiamata ai bianconeri per tornare in Italia e stare più vicino alla famiglia.