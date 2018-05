Buffon-Juve: quale futuro? Ecco la verità

Giovedì prossimo la conferenza del portiere della Juventus: ancora dubbi sul futuro di Gigi Buffon. Ecco le ultimissime

Giovedì prossimo conferenza stampa di Gigi Buffon. Il portiere della Juventus annuncerà il suo futuro. Non sembrano esserci dubbi sul prossimo futuro dell’estremo difensore: giovedì il numero 1 annuncerà l’addio alla Juventus. Non trapelano anticipazioni ma sarebbe sorprendente pensare al rinnovo del contratto per un’altra stagione con la Juventus. Nessun rinnovo per l’estremo difensore, il presidente Agnelli sa già tutto. Sabato prossimo, alle ore 15, Gigi vestirà la maglia bianconera per l’ultima volta. L’uomo più scudettato d’Italia (7 consecutivi, 9 totali secondo le stime ufficiali, 11 ‘sul campo’) è pronto a dire addio.

Secondo Tuttosport, Gigi andrà in vacanza per decidere cosa fare da grande. Non è da escludere una stagione ancora da protagonista…in campo! Sì, è questa la novità: il portierone potrebbe continuare a parare anche dopo l’avventura alla Juventus ma, al momento, è un’ipotesi remota. Gigi dovrebbe appendere i guanti al chiodo e dovrebbe iniziare una nuova carriera da dirigente. Difficile vederlo nel futuro prossimo alla Juventus. Buffon potrebbe iniziare una nuova avventura in FIGC, a fare da collante con i calciatori. Anche la FIFA lo corteggia e l’ipotesi non è da scartare a priori. Il 4 giugno poi l’addio alla Nazionale: in Italia–Olanda a Torino ci sarà.