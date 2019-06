Buffon Juve, ritorno clamoroso ma non l’unico. I top 5 – VIDEO

Buffon potrebbe presto tornare alla Juve. Non sarebbe il primo a sentire il richiamo di “casa”: da Torres a Kakà: i migliori ritorni

Il mercato dà spesso spazio a ritorni romantici in luoghi da cui, realmente, non ci si stacca mai davvero. Buffon potrebbe presto aggiungersi a questa lista, sposando nuovamente la causa Juve. Non è l’unico, ovviamente, ad essere tornato sui propri passi nella storia recente.

Fernando Torres, ritiratosi dal calcio giocato di recente, ha lasciato l’Atletico Madrid nel 2007 per farvi ritorno nel 2015. Percorso uguale a quello fatto da Kakà, che non è riuscito a restare indifferente al fascino del Milan dopo essere partito nel 2009. Così il brasiliano tornò sotto l’ombra della Madonnina nel 2013 per una stagione. C’è poi Henry, bandiera dell’Arsenal. Dopo il trasferimento al Barcellona nel 2007 (con cui vince tutto sotto l’ala di Guardiola), assapora nuovamente l’Emirates Stadium per un paio di mesi nel 2012. La storia recente è quella di Leonardo Bonucci, “fuggito” dalla Juve per andare al Milan, e tornato indietro dopo appena una stagione. Chiude lo speciale quintetto Paul Pogba. Perso dal Manchester United a parametro zero, richiamato dai Red Devils nel 2016 con un grande esborso di denaro.