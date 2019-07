Buffon Juve, Totti: «Incredulo quando Gigi mi ha detto del ritorno a Torino»

Francesco Totti rivela di aver sentito al telefono Gianluigi Buffon prima dell’ufficialità del suo ritorno alla Juve. Ecco le dichiarazioni

Totti confessa ai microfoni di Sky Sport di aver parlato con Buffon prima dell’ufficialità del ritorno alla Juve.

Ecco le sue parole: «Estate strana? Per me di sicuro, non avrei mai immaginato decidere di lasciare la Roma, né che Gigi pensasse di tornare a Torino. Il calcio è bello anche per questo. Ho parlato con Buffon due giorni fa, ero incredulo quando me lo ha detto».