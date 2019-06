Buffon Psg, addio: il portiere non rinnova il contratto! – FOTO

Il portiere del Paris Saint Germain, Gianluigi Buffon non rinnoverà il suo contratto con la squadra francese – FOTO

Si separano le strade tra il Psg e Gianluigi Buffon. Il portiere della squadra francese non ha infatti rinnovato il suo contratto con il Paris Saint Germain. Buffon, come testimonato da lui stesso, non ha infatti voluto rinnovare il contratto a lui proposto.

Sembra certo però che l’ex Juve continuerà a giocare, ma in un’altra squadra. Nel frattempo, il club ha salutato il portiere con un post social. Ecco le parole del Psg su Buffon: «Un gentiluomo dentro e fuori dal campo e uno straordinario compagno di squadra. Vi auguriamo il meglio per il futuro».