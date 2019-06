Buffon, i tifosi della Lazio chiamano: «Vieni da noi!»

Buffon ha salutato definitivamente il PSG ma ha dichiarato di voler continuare a giocare. I tifosi della Lazio sognano il suo acquisto e sui social lo ricoprono di messaggi

La Lazio sta per chiudere il suo primo acquisto ufficiale. Il colpo di calciomercato che però farebbe sognare i tifosi si chiama Gianluigi Buffon. L’ex estremo difensore azzurro ha chiuso la sua esperienza al PSG, ma non ha ancora intenzione di smettere col calcio giocato. La notizia è arrivata anche alle orecchie dei fans biancocelesti, da sempre suoi grandi estimatori, che sui social hanno dato il via all’assalto. «Vieni alla Lazio!», è il commento che si legge maggiormente. «Cosa aspettiamo a prenderlo?!», scrive qualcuno rivolgendosi ai membri della società. Insomma, la simpatia nei suoi confronti è ancora viva.

La Lazio e i suoi tifosi: amici di vecchia data

La scorsa estate Buffon stesso, prima di raggiungere la Francia, aveva dichiarato: «Avrei potuto prendere in considerazione la Lazio perché i suoi tifosi mi hanno sempre trattato come un campione, un uomo da onorare. Questo ha un valore importante, ma penso che la soluzione migliore fosse lasciare l’Italia, ampliare il mio mondo di conoscenze». Adesso la situazione è abbastanza diversa, anche se l’affare rimane difficile da concretizzarsi. La società capitolina infatti vede in Thomas Strakosha il suo portiere di fiducia e potrebbe aver difficoltà ad accontentare le richieste economiche di un 41enne ormai al tramonto della sua carriera. Il passato glorioso di Buffon comunque non si cancella ed è bastato solo sentire il suo nome per far sognare i laziali.