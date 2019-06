Buffon torna alla Juve: Casillas già sapeva e quell’indizio social… – FOTO

Buffon torna alla Juve: Casillas già sapeva e quell’indizio social… Le ulteriori conferme del rientro del portiere alla casa base

Gianluigi Buffon è pronto a tornare alla Juventus: la notizia esplosa ieri sera ha trovato immediate e universali conferme. A un solo anno dall’addio dalla Vecchia Signora, con tanto di conferenza stampa e saluto ai tifosi dello Stadium, l’ex capitano di Madama può rientrare alla casa base per chiudere la carriera in bianconero. Lo attenderebbe una stagione da secondo alle spalle di Szczesny e poi un futuro nel quadro dirigenziale del club della Continassa. Tutti spiazzati dunque, o quasi. Perché a pensarci bene un paio di indizi in tal senso si erano registrati.

Non tanto la presenza di Buffon all’ultima partita interna di campionato, quanto per un paio di segnali – come spesso accade nel 2019 di natura social – che in pochissimi erano riusciti a cogliere. Poche ore prima era infatti arrivato quell’estemporaneo tweet di Iker Casillas, che poi tanto estemporaneo non era: «Gli acquisti della Juve li fa Houdini. Magia pura…». Riferimento proprio al ritorno del grandissimo amico e collega Gigi Buffon? Ma è lo stesso ex portiere della Nazionale azzurra ad aver lasciato la mollica più grande appena qualche giorno fa. «L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso». Col senno di poi… Più esplicito di così!

Los fichajes de la @juventusfc los hace Houdini. Magia pura… 🎩 pic.twitter.com/iCrV8Zvaps — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 25, 2019