Buffon torna alla Juve: ma che numero di maglià avrà sulla schiena?

Buffon torna alla Juve: ma che numero di maglia avrà sulla schiena? Lo storico portiere aspetta la decisione di Szczesny

Gigi Buffon è pronto a tornare alla Juventus, ma che numero avrà sulla schiena? Il club della Continassa è pronto a “regalare” al suo ex portiere un ulteriore anno di contratto dopo l’esperienza parigina. Le gerarchie, nel caso di effettivo approdo, sarebbero già definite con Gigi che diventerebbe il vice di Wojciech Szczesny. Ma risulta difficile immaginare il “numero uno dei numero uno”, con la maglia numero 12.

Allora ecco che il portiere polacco, in grandi rapporti con Buffon, potrebbe simbolicamente cedere la 1 al collega carrarese. Un modo per onorarne la carriera leggendaria e il ruolo di status symbol bianconero. Diversamente Gigi potrebbe optare per una soluzione differente.