Buffon torna alla Juve: le tre parate più belle in Champions – VIDEO

Buffon torna alla Juve: le tre parate più belle in Champions. I miracoli del portiere bianconero nella massima competizione europea

Gigi Buffon torna alla Juventus: sono programmate per domani le visite mediche dell’estremo difensore bianconero al J Medical. Ricomincia la rincorsa alla Champions del portiere in bianconero: un solo anno a disposizione per riuscirsi.

Riviviamo le tre parate più belle di Superman nella massima competizione europea per club. Due in finale, nel 2003 col Milan e nel 2015 contro il Barcellona, entrambe dal retrogusto amaro. Una agli ottavi di Champions nel 2017 sempre di fronte blaugrana.