Bulgaria Inghilterra, cori razzisti: gara sospesa due volte

La sfida tra Bulgaria e Inghilterra è stata interrotta due volte per cori discriminatori: capitano bulgaro a colloquio con i tifosi

Nuovo episodio di razzismo, questa volta durante la sfida tra Bulgaria e Inghilterra, valevole per la fase di qualificazione a Euro 2020. Nel corso del primo tempo l’arbitro ha sospeso per due volte la partita, mentre lo speaker annunciava che la partita sarebbe stata interrotta in via definitiva al terzo richiamo.

Nell’intervallo, il capitano bulgaro Popov si è recato sotto la curva dei propri tifosi chiedendo di cessare i cori discriminatori, gli ululati e i saluti neonazisti.