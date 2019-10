Bulgaria Inghilterra, il ct Balakov senza vergogna: «Nessun coro razzista»

Bulgaria Inghilterra, il ct Balakov senza vergogna in conferenza stampa: «Nessun coro razzista, è colpa dei tifosi avversari»

Saluti nazisti sugli spalti, ululati nei confronti di Sterling, ben due sospensioni da parte del direttore di gara. Bulgaria-Inghilterra, ieri sera, è stata tutt’altro che una partita semplice. Anche se il ct di casa Balakov pare non essersi accorto di nulla…

«Ululati? Probabilmente i tifosi non erano soddisfatti del modo in cui la squadra stava giocando. Personalmente non ho sentito cori razzisti – le sue parole in conferenza stampa -. Ho visto che l’arbitro ha fermato la partita, ma devo dire che c’è stato un comportamento inaccettabile non solo da parte dei tifosi della Bulgaria ma anche di quelli dell’Inghilterra, che fischiavano e urlavano durante l’inno nazionale. E nel secondo tempo hanno usato parole contro i nostri tifosi che trovo inaccettabili».