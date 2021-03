Allo stadio Vasil Levski di Sofia, il match valido per la 2ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022 tra Bulgaria e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Vasil Levski” di Sofia, Bulgaria e Italia si affrontano nel match valido per la 2ª del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022.

Sintesi Bulgaria Italia 0-0

Fischio d’inizio – si gioca

3′ Tiro di Galabinov – Ci prova l’attaccante dello Spezia con una conclusione dentro l’area che para facilmente Donnarumma.

5′ Chance per Acerbi – Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Acerbi riceve sul secondo. Stop e tiro del difensore della Lazio che però conclude in modo impreciso. Chochev riesce a mettere ancora in corner.

6′ Protesta Chiesa – L’esterno bianconero chiede un calcio di rigore dopo essere atterrato in area su suggerimento di Belotti: l’arbitro concede solo angolo

9′ Chance per Belotti – Bonucci pesca Spinazzola sulla sinistra: l’esterno della Roma aggancia splendidamente e salta Cicinho, il suo cross è per Belotti che viene anticipato da Bozhikov.

14′ Tiro di Sensi – Insigne riceve all’altezza del vertice sinistro dell’area e fa partire un cross morbido verso Belotti. Antov stacca più in alto di tutti e respinge di testa sui piedi di Sensi che calcia ma non inquadra lo specchio della porta.

15 Chiesa vicino al gol – Lancio millimetrico di Insigne per l’esterno della Juve che si fa trovare sul palo più lontano. Il numero 22 azzurro però non arriva sul pallone di un soffio.

Bulgaria Italia 0-0: risultato e tabellino

BULGARIA (3-5-2): Iliev; Dimov, Bozhikov, Antov; Vitanov, Kostadinov, Tsetanov, Chochev, Cicinho; Delev, Galabinov. A disposizione: Karadzhov, Naumov, Hristov, Iliev A., Ilied D., Iliev I., Karagaren, Malinov, Raynov, Vutov, Yomov, Zanvev. Allenatore: Petrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. A disposizione: Meret, Sirigu, Bastoni, Bernardeschi, Di Lorenzo, Grifo, Immobile, Locatelli, Mancini, Emerson, Pellegrini, Pessina. Allenatore: Mancini.

ARBITRO: Vincic