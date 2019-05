Bundesliga, parta la festa a Monaco. Bayern campione per la 29° volta

Al termine di un campionato coinvolgente, il Bayern Monaco vince la Bundesliga per la ventinovesima volta. Borussia in scia

Contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi anni, la Bundesliga di quest’anno ha saputo regalare emozioni non indifferenti. Il Bayern Monaco è riuscito ad aggiudicarsi il titolo lasciandosi alle spalle un dignitosissimo Borussia Dortmund. Decisivo il successo casalingo dei bavaresi contro l’Eintracht Francoforte, che ha reso inutile la vittoria dei neroverdi contro il Mönchengladbach. Protagonisti della festa dei Bayern anche Robben e Ribery, alla loro ultima apparizione con la prestigiosa maglia marchiata con un gol a testa.

Può partire la festa tra le strade di Monaco per il ventinovesimo titolo, arrivato nonostante un rendimento annuale non proprio impeccabile. I ragazzi di Kovac non sono riusciti ad esprimersi al meglio sopratutto in Champions, in cui hanno subito un’umiliazione piuttosto netta da parte del Liverpool. L’estate sarà utile a rivoluzionare la squadra, che inevitabilmente subirà un cambio generazionale. I fondi ci sono tutti, le intenzioni pure.