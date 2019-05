Bundesliga, volata Champions: tre squadre in due punti a 90′ dalla fine

Bundesliga, che volata per l’ultimo posto in Champions League: tre squadre in due punti ad un turno dalla fine

Ultima giornata riservata ai cuori forti, in Germania. Perché la Bundesliga, a 90′ dalla conclusione, deve ancora emettere i verdetti più importanti. Il Bayern Monaco comanda con due punti sul Borussia Dortmund, ma ad intrigare è anche la lotta per l’ultimo posto in Champions League: in lotta per la quarta piazza ci sono Borussia Monchengladbach, Bayer Leverkusen e Eintracht Francoforte, racchiuse appena in due punti.

Ma non è tutto, anzi. Perché nell’ultima giornata le due rivali per il titolo sfideranno proprio due delle squadre impegnate nella volata europea: il calendario propone Gladbach-Borussia e Bayern-Eintracht. Con Herta Belino-Leverkusen a completare un quadro in cui può ancora – letteralmente – succedere di tutto.