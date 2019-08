Burnley-Parma 2-0: il tabellino finale dell’amichevole 

Il Parma perde 2-0 nell’amichevole inglese contro il Burnley, club di Premier League: il tabellino finale del match

Il Parma perde per 2-0 contro gli inglesi del Burnley, amichevole andata in scena alle ore 16:00 di oggi pomeriggio presso il Turf Moor. La squadra inglese incomincerà la stagione di Premier League già la prossima settimana contro il Southampton. Per il Parma si tratta di un’altra amichevole internazionale dopo quella contro il Micheldorf.

Marcatori:

Burnley-Parma 2-0 (52′ Rodriguez, 56′ Rodriguez)

Formazioni ufficiali:

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Brugman, Kucka; Kulusevski, Inglese, Karamoh. A disposizione: Colombi, Alastra, Iacoponi, Machin, Ceravolo, Munari, Scozzarella, Gazzola, Cornelius, Scaglia, Sprocati, Ricci. Allenatore: D’Aversa.

BURNLEY (4-4-2): Pope, Lowton, Mee, Gibson, Taylor, Lennon. Cork, Hendrick, Brady, Rodriguez, Wood. A disposizione: Hart, Legzdins, Bardsley, Westwood, McNeil, Vydra, Barnes, Gudmundsson, Dunne, Benson, Pieters, Wells. Allenatore: Dyche.