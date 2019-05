Burruchaga-Chievo, esordio in Serie A per il figlio del mitico Jorge

Il centrocampista argentino del Chievo, Mauro Burruchaga, ha esordito in Serie A: è figlio del mitico Jorge

Con l’infortunio di Dioussè, nel Chievo c’è stata la possibilità di vedere l’esordio di Mauro Burruchaga.

Il centrocampista classe ’98, dopo una sola presenza in Coppa Italia contro il Cagliari, è entrato in campo al 33’ del match tra Frosinone–Chievo, ultimo match di Serie A. Il giocatore, arrivato ai clivensi la scorsa estate dal River Plate, è figlio del mitico Jorge Burruchaga, ex calciatore e allenatore argentino.