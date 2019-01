I calciatori della Juventus Barzagli, Bonucci e Chiellini saranno ospiti del programma di Maria De Filippi “C’è Posta per Te” – FOTO

Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del programma campione di ascolti di Maria De Filippi, “C’è Posta per te”. Nel corso della serata, saranno ospitate come sempre diverse persone famose e questa sera ci sarà anche un po’ di Juventus. La BCC (Bonucci, Barzagli e Chiellini) saranno infatti chiamati per un’apparizione televisiva molto emozionante. Ad anticipare un po’ il motivo della loro “chiamata” in studio è stato Leonardo Bonucci che ha postato sui social una foto e una breve descrizione di ciò che vedremo alle 21.10. Ecco cos’ha scritto il difensore della Juventus: «Ho sempre pensato che gli eroi esistessero nei film o nei cartoni animati poi ho avuto la fortuna, insieme a Giorgio e Andrea di incontrarne uno. Aveva un costume da uomo, ma per amore vive una vita da Supereroe. Stasera a C’è posta per te potrete scoprire la sua storia».