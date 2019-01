Caceres-Lazio, problemi: slitta l’ufficialità con la Juve

Martin Caceres e la Juve: l’ufficialità tarda ad arrivare. Ecco i motivi: problemi tra il difensore e la Lazio

La Juve, in tarda serata, ha ufficializzato la cessione di Medhi Benatia all’Al Duhail ma non ha ancora ufficializzato l’ingaggio di Martin Caceres. I bianconeri avrebbero dovuto annunciare il terzo ritorno del difensore uruguaiano nella serata di ieri, contestualmente all’addio di Benatia, ma l’annuncio è slittato per questioni burocratiche o meglio per pendenze economiche tra il giocatore e la Lazio. Salvo sorprese, l’ufficialità arriverà nella giornata odierna. Non dovrebbero esserci contrattempi e non per questo la Juve ha deciso di avviare una trattativa con il Parma per Bruno Alves.

Caceres ha giocato appena otto partite in stagione e nella difesa a due centrali sarebbe riadattato, così la Juve si ritrova corta in un reparto chiave. Barzagli ne avrà ancora per qualche settimana, Bonucci potrebbe tornare con l’Atletico Madrid e Benatia è andato via. Allegri potrebbe all’occorrenza anche lavorare su De Sciglio come centrale di complemento. I bianconeri dunque rischiano di presentarsi alla prossima sfida con l’Atalanta con i soli Rugani e Chiellini a disposizione (più De Sciglio). Attese novità sul fronte Martin Caceres e anche sul fronte Bruno Alves ma per il momento è più probabile che il grande amico di Ronaldo arrivi a Torino solo da avversario, sabato prossimo con il suo Parma. A riferirlo è Il Corriere della Sera.