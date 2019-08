Cagliari, assegnati ufficialmente i numeri di maglia: Nainggolan prende la 4

Il Cagliari ha ufficialmente assegnato i numeri di maglia per la prossima stagione: Nainggolan si prende la 4

Tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito del Cagliari, la dirigenza rossoblù ha assegnato ufficialmente i nuovi numeri di maglia per la prossima stagione: «Tra i neo acquisti Nainggolan ha ripreso la sua classica numero 4, Rog ha scelto la 6, Nández la 18, il difensore polacco Walukiewicz la numero 40. Per il nordcoreano Han la scelta è ricaduta sul 25, Ragatzu avrà invece la 26. Per Pinna (2) e Mattiello (3) ecco i numeri tradizionalmente assegnati ai laterali di difesa. Rispetto alla stagione scorsa cambiano anche Bradarić che prende la 16 e Aresti, che giocherà con il 20 sulle spalle».

Ecco tutti gli altri: 1 per Rafael, 8 per Cigarini, 9 per Cerri, mentre Joao Pedro conferma la 10, Cacciatore la 12, Birsa la 14. 15 per Klavan, la 19 di Pisacane, Ionita la 21, Lykogiannis conferma la sua 22, così come Ceppitelli la 23, Faragò la 24, Deiola la 27. La 28 di Cragno, la 29 di Castro. 30 con lo stesso padrone, ovvero Pavoletti, 31 a Colombatto, 32 a Despodov, 34 a Ciocci e 56 per Romagna.