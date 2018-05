Per Barella Inter, Roma o Milan, o forse nessuna delle tre: Giulini vuole tenere un altro anno a Cagliari il centrocampista più richiesto d’Italia

Nicolò Barella gioca nel Cagliari e, a sorpresa, può restarci. Tommaso Giulini, patron dei sardi, è al lavoro con il direttore sportivo Marcello Carli per capire che ne sarà dei rossoblu nella prossima stagione e gli è balenata in testa la possibilità di trattenere il giocatore che ha più mercato. Lo ha cercato la Roma, lo ha voluto l‘Inter, se ne è interessato il Milan, ma la lista potrebbe proseguire se si andasse a ritroso nel tempo. Barella è richiestissimo, viene da una stagione dal leader nonostante la giovane età e gli occhi di tutte le grandi sono logicamente su di lui.

Inter, Milan e Roma lo hanno cercato bussando alla porta di Giulini, ma la risposta è stata secca: quaranta milioni di euro, minimo. Ora lo stesso Giulini potrebbe addirittura evitare di rispondere. Stando a Tuttosport, la sua idea è quella di tenere ancora Barella per far crescere il Cagliari e farlo crescere a Cagliari. Una cessione al termine della prossima stagione potrebbe fruttare un guadagno incredibile per i rossoblu. Sono ancora voci, ma sono alte le percentuali di un altro anno di Serie A per Barella a Cagliari. Inter, Milan e Roma sono avvisate.