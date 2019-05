Cagliari, Barella piace a tutti. Domenica il saluto alla Sardegna Arena?

Nicolò Barella sarà uno dei prezzi pregiati del prossimo mercato. Il presidente Giulini spara alto sul suo cartellino

Sarà un’estate calda per Nicolò Barella. Se ancora ce ne fosse stato il bisogno, il centrocampista del Cagliari ha ulteriormente confermato il suo grandissimo talento. I dati non saltano molto all’occhio, ma chi studia e osserva attentamente una qualsiasi gara dei rossoblù si accorge dell’apporto che il classe ’97 è in grado di regalare alla causa.

I sardi proveranno a far di tutto per trattenerlo in rosa, ma è facile pensare a tante offensive da parte delle big italiane. Non si scopre certo adesso che su di lui abbiano posato gli occhi Juventus, Roma, Inter, Napoli e Milan. Strapparlo a Giulini non sarà certo facile: il presidente chiede 60 milioni. Domenica, in casa contro l’Udinese, potrebbe essere la sua ultima alla Sardegna Arena. L’ultima davanti ai tifosi che l’hanno visto crescere.