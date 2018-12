Cagliari, Bittante: «Società giusta per crescere»

Le parole di Luca Bittante, nuovo difensore del Cagliari, presentato quest’oggi in conferenza stampa

Luca Bittante, nuovo difensore del Cagliari, arrivato dall’Empoli, si è presentato così quest’oggi in conferenza stampa: «Ho ritrovato mister Rastelli dopo tre anni importanti vissuti ad Avellino. Voglio dare il mio contributo alla squadra, dando il massimo così come ho sempre fatto. Il mio ruolo? Per me è lo stesso giocare a destra o sinistra, quando scendiamo in campo conta solo dare il massimo».

L’EX EMPOLI CONTINUA – «L’obiettivo è quello di dare tutto per la squadra. Quando ho deciso di cambiare squadra, ho cercato la soluzione che mi permettesse di crescere sia come uomo che come calciatore. Questa è una società molto seria, l’ho detto anche al presidente. Credo sia la società giusta per continuare il mio processo di crescita».