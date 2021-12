Cagliari, Capozucca a lavoro sul mercato: tutti gli obiettivi in lista

Calciomercato Cagliari: il d.s. rossoblù Capozucca è a lavoro alla ricerca di rinforzi. Tutti i nomi in lista

Il Cagliari, penultimo in classifica a quota dieci punti, ha bisogno di rinforzi per affrontare il girone di ritorno e buttarsi a capofitto sulla lotta salvezza. Il mercato di gennaio, come riporta Il Corriere dello Sport, sarà indirizzato su tutti i reparti.

In difesa, dopo l’addio di Godin e Caceres, i nomi più ricorrenti sono quelli di Izzo e Gabbia. Per la fascia sinistra, il diesse Capozucca pensa a Murru, Lovato e Kumbulla. Non si sa ancora nulla della lista redatta da Walter Mazzarri che spera di avere, già a inizio mercato, i giocatori che possano rispecchiare al meglio la sua idea di calcio per dare così avvio alla volata salvezza.

