Cagliari, Carli: «Il VAR sta diventando una barzelletta. Rigore assurdo»

Il ds dei sardi Marcello Carli arriva in sala stampa ai microfoni di Sky arrabbiatissimo. Parte piano ma poi esplode e accusa il VAR, applicato in modo sbagliato sul rigore concesso al Napoli

Marcello Carli ha parlato per il Cagliari al posto dell’allenatore Maran, queste le sue dichiarzioni a Sky: «Un rigore assurdo quello che è stato assegnato: come si fa a capire se è in area o no l’intervento con il braccio? Si vuole far diventare il Var, strumento straordinario, una barzelletta».

Carli è un fiume in piena, sottolineando quanto era importante per il suo Cagliari,un punto al San Paolo. Continua il ds rossoblù: «Un rigore così al Napoli non l’avrebbero mai dato». Prosegue Carli tornando sull’utilizzo del VAR: «Mi rompe le scatole, quando vogliono diventare protagonisti, ci sentiamo presi in giro da una decisione a dir poco cervellotica».