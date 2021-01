Cagliari, Di Francesco: «Momento un po’ così. Mercato? Serve aiuto»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Benevento

PRESTAZIONE – «Siamo partiti in maniera positiva e nel nostro momento migliore abbiamo subito un uno-due che ci ha messo ko come un pugile. Abbiamo provato ad alzare il baricentro, modificando anche qualcosa negli interpreti, ma non è andata nel verso giusto. Dobbiamo restare concentrati, è un momento che va un po’ così: dobbiamo lavorare sulla testa e dare continuità in questo senso».

ESPULSIONE NANDEZ – «Dispiace, anche se non so cosa sia accaduto. Non ha sicuramente aiutato nella rimonta, sicuramente dobbiamo ritrovare autostima e capacità di lavorare insieme».

MERCATO – «Questa squadra ha bisogno di qualche aiuto. Con la società ne abbiamo parlato, siamo contati e in mezzo al campo abbiamo poche soluzioni. Nel primo tempo oggi Nainggolan è stato brillante, poi è chiaro che nella ripresa calasse».