Cagliari, Giulini accoglie Rog: «Ci aspettiamo tanto da lui»

Il presidente del Cagliari Giulini ha accolto il neo acquisto rossoblù Marko Rog. Le parole del numero uno del club a Sky

In questo momento Marko Rog sta sostenendo le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto con il Cagliari. Intanto il presidente del club sardo Giulini lo accoglie così ai microfoni di Sky.

«E’ stata una trattativa molto lunga, alla quale il nostro direttore ha lavorato per due settimane. La volontà del giocatore era quella di venire da noi e l’abbiamo accontentata. E’ un calciatore importantissimo a cui Carli ha pensato subito per sostituire Barella. Anche Pavoletti ne ha parlato bene. Ci aspettiamo tantissimo da lui che è uno dei talenti più importanti che ci sono. E’ qui per fare il salto di qualità»