Cagliari, Giulini: «Nainggolan? Ci avevamo già provato. Su Nandez…»

Cagliari, Giulini parla del mercato della sua squadra: «La volontà di Nainggolan fondamentale. Nandez? Fatti passi in avanti»

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport parlando di Nainggolan e del mercato del suo club. Ecco le dichiarazioni:

«Nainggolan? La sua volontà è stata fondamentale per chiudere l’affare. Ne avevamo parlato già ai tempi del trasferimento di Barella all’Inter. All’epoca i tempi non erano maturi, il giocatore sperava di riuscire a convincere i nerazzurri. Abbiamo fatto passi in avanti con il Boca Juniors per Nandez. Se riuscissimo a prenderlo potremmo fare davvero una stagione divertente».