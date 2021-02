Cagliari, non solo Semplici: Giulini tratta il ritorno di Capozucca

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, avrebbe deciso di richiamare Stefano Capozucca per il ruolo di direttore sportivo: ecco le ultime

Giorno decisivo in casa Cagliari: Tommaso Giulini ha deciso di esonerare Eusebio Di Francesco e chiamare sulla panchina dei sardi Leonardo Semplici. Incontro imminente per il tecnico.

Ma non solo: come riporta Sky Sport, Giulini sarebbe pronto a riprendere in società anche Stefano Capozucca per il ruolo di direttore sportivo. Rivoluzione dunque dopo l’ultima sconfitta contro il Torino per il Cagliari.