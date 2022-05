Cagliari Inter, Agostini ha scelto il suo tandem d’attacco: tutto su Joao Pedro e Pavoletti

Il tecnico del Cagliari Alessandro Agostini si affiderà ancora una volta alla coppia d’attacco composta da Joao Pedro e Pavoletti contro l’Inter

Domani Cagliari Inter è una partita importante per entrambe le squadre. Per i sardi potrebbe essere l’ultimo treno salvezza, mentre per i nerazzurri quello dello scudetto.

Agostini ha deciso di voler puntare tutto sul tandem d’attacco Joao Pedro-Pavoletti. I due con la maglia rossoblù hanno disputato le loro migliori stagioni in termini realizzativi. Il capitano ha segnato la metà dei gol tra le mura amiche, mentre Pavoletti ha segnato 3 gol in cinque incontro contro i nerazzurri. Queste le armi di Agostini per giocarsi la salvezza.