Cagliari Inter: come Maran ha ingabbiato Brozovic

L’Inter a Cagiari ha faticato a servire Brozovic in modo pulito. Il sistema difensivo di Maran ha funzionato

L’Inter ha centrato un vitale successo a Cagliari, anche se non tutto ha funzionato per il meglio e la manovra è stata poco fluida. I sardi si sono difesi con un passivo 532 che ha ridotto parecchio gli spazi ai nerazzurri.

Lo scopo principale di questa disposizione tattica era di bloccare le ricezioni per Brozovic. Come si vede nella slide sopra, le due punte di Maran schermano il croato, che ha faticato a incidere come suo solito. Sensi quindi si abbassava per aiutare il palleggio.